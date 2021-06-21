Пешеход попал под машину в Ленобласти, выбежав на "зебру"

"Жигули" сбили мужчину на пешеходном переходе под Тосно.

20 июня около 18 часов 30 минут на трассе "Нурма - Шапки" возле Тосно автомобиль "Жигули" сбил выбежавшего на пешеходный переход мужчину. Запись с видеорегистратора оказавшегося рядом автомобиля, на которой видно столкновение, опубликовал паблик "ДТП И ЧП. Санкт-Петербург" в соцсети ВКонтакте.

На записи видно, что мужчина выбежал на переход, не оглядевшись по сторонам - или, возможно, не различив машину слева из-за солнца. "Жигули", в свою очередь, двигались с превышением скорости, и водитель не успел затормозить. Кроме того, салон налетевшего на пешехода автомобиля был наполнен пассажирами, и, возможно, они даже не заметили человека на переходе. От удара машиной мужчину отбросило примерно на 30 метров, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В обстоятельствах произошедшего разбирается дорожная полиция.

Ночью 21 июня велосипедист был сбил автомобилем Škoda Octavia.

Видео: "ДТП И ЧП. Санкт-Петербург" в соцсети ВКонтакте