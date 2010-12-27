Пешеход получил тяжелые травмы, попав под колеса на Литейном

Наезд на человека произошел вне зоны пешеходного перехода.

В среду, 18 декабря, около 04:30 в Центральном районе Петербурга произошла серьезная авария. Возле дома №31 на Литейном проспекте автомобиль Kia Rio сбил пешехода. Об этом сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленобласти.

За рулем иномарки находился 22-летний молодой человек. В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка. Известно, что наезд на человека произошел вне зоны пешеходного перехода.

Ранее мы писали, что товарный поезд переехал легковой автомобиль в Гатчинском районе.

Фото: Piter.TV