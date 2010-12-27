Товарный поезд переехал легковой автомобиль в Гатчинском районе

В ночь на 17 декабря на железнодорожном переезде в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Водитель легковушки выехал на переезд на 57-ом километре в районе станции Войсковицы. При этом сигнализация, предупреждающая о приближении грузового поезда, исправно работала. Машинист тормозил, но всё равно не смог избежать столкновения.
В результате ДТП никто не пострадал, подвижной состав не сошёл и на расписание движения других поездов это никак не повлияло.
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Фото: Pixabay
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