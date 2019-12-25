Пешеход погиб под колесами "ВАЗа" в Приозерском районе

Мужчина шел навстречу потоку машин по проезжей части.

В ночь на воскресенье, 19 июля, Пешеход погиб под колесами автомобиля в Приозерском районе . Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Водитель машины марки "ВАЗ" влетел в мужчину на 58,5 километре автомобильной дороги "Ушково - Гравийное". Отмечается, что пешеход шел навстречу потоку машин по проезжей части. В результате полученных травм он скончался

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Pixabay