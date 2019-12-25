  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пешеход погиб под колесами "ВАЗа" в Приозерском районе
Сегодня, 10:40
75
Arinablinova

Пешеход погиб под колесами "ВАЗа" в Приозерском районе

0 0

Мужчина шел навстречу потоку машин по проезжей части.

В ночь на воскресенье, 19 июля, Пешеход погиб под колесами автомобиля в Приозерском районе . Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Водитель машины марки "ВАЗ" влетел в мужчину на 58,5 километре автомобильной дороги "Ушково - Гравийное". Отмечается, что пешеход шел навстречу потоку машин по проезжей части. В результате полученных травм он скончался

По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее мы писали, что на Университетской набережной в ДТП попал свадебный лимузин.

Фото: Pixabay

Теги: дтп, пешеход, сбили
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии