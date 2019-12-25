Пес нашел человеческие останки в поле рядом с Колтушским шоссе

Сейчас правоохранители выясняют, кому принадлежат кости.

Во Всеволожском районе обнаружили человеческие останки. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 29 мая.

Известно, что 28 мая вечером в полицию обратился 37-летний житель деревни Тавры, который рассказал, что на прогулке с собакой рядом с Колтушским шоссе он нашел кости. Собака откопала находку.

Сейчас эксперты выясняют, кому принадлежат останки.

Ранее на Piter.tv сообщили, что делом о мешке с костями в Полежаевском парке занялись в СК. Напомним, что гуляя по Полежаевскому парку, женщина обнаружила строительный мешок, внутри которого были кости. Об этом Piter.tv сообщил 10 мая. Неопознанные останки были отправлены на экспертизу.

Фото: pixabay