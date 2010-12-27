Пес Рома нашел 240 грамм амфетамина в Ленинградской области

В Ленинградской области сотрудники полиции пресекли продажу психотропного вещества в особо крупном размере. Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО.
На железнодорожном переезде в поселке Назия Кировского района в машине, в которой находились два пассажира 33 и 44 лет, нашли порошкообразное вещество
В ходе работы по данному делу выяснилось, что 44-летняя женщина продавала в своей квартире амфетамин. В ее квартире собака по кличке Рома нашел 200 прозрачных пакетиков с бежевым порошкообразным веществом внутри. Экспертиза показала, что это 240 грамм амфетамина и более 3 грамм метадона, что является особо крупным размером.
Следственным отделом Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте по факту изъятых наркотических средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 и ч.4. ст. 228.1 УК РФ "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
УТ МВД России по СЗФО
Максимальный срок лишения свободы – 20 лет.
Ранее пожилой петербуржец изготавливал амфетамин на Васильевском острове.
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