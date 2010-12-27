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Пожилой петербуржец изготавливал амфетамин на Васильевском острове
Сегодня, 11:10
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nastya960
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Пожилой петербуржец изготавливал амфетамин на Васильевском острове

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В его квартире нашли все необходимые емкости и реагенты.

На Васильевском острове сотрудники полиции в воскресенье, 26 августа, задержали 61-летнего мужчину, который изготавливали и хранил психотропные вещества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники задержали пожилого мужчину в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 32/3 на улице Кораблестроителей. Во время осмотра квартиры, полицейские нашли 176, 6 граммов амфетамина, емкости, реагенты. В общем, все необходимое для самостоятельного изготовления психотропного вещества.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка психотропных веществ).

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В апреле в Петербурге в машине нашли белый порошок. Найденный порошок  оказался психотропным веществом - амфетамином, общей массой около 69 килограмм. 

Фото: Piter.tv

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Теги: амфетамин , наркотик , пенсионер , сбыт наркотиков
Категории: Лента новостей Новости СПб

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