В Петербурге в машине нашли 69 кг амфетамина

В Петербурге двое мужчин распространяли запрещенное вещество - амфетамин. В их машинах нашли 23 пакета запрещенного порошка.

В Петербурге транспортные полицейские прикрыли поставку синтетического наркотика. Из незаконного оборота изъято психотропное вещество – амфетамин, общей массой около 69 килограмм. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Сотрудниками Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УТ МВД России по СЗФО задержаны двое петербуржцев. В ходе досмотра двух автомобилей, в одной из машин под пассажирским сиденьем обнаружили и изъяты пакеты с запрещенным веществом массой около 6 кг, в багажнике другой – около 60 кг. Опасное вещество было расфасовано в 23 пакета.

Сотрудниками ЭКЦ УТ МВД России по СЗФО провели исследование, в результате которого установлено, что найденный порошок - психотропное вещество - амфетамин, общей массой около 69 килограмм.

Также выявлено, что амфетамин предназначался для распространения в Северной столице, а автомобиль использовался как перевалочный пункт. Одному из задержанных 33 года, ранее судим за мошенничество, 39-летний злоумышленник - за незаконный оборот наркотиков.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей. В отношении злоумышленников на период следствия избрана мера пресечения – арест.

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Фото: Кинопоиск