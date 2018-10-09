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Первую в Петербурге вафельную разметку начали наносить на перекрестке Орбели и Светлановского
Сегодня, 8:03
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lesjasap

Первую в Петербурге вафельную разметку начали наносить на перекрестке Орбели и Светлановского

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К утру территория должна быть готова.

В Петербурге рабочие начали укладывать первую в городе вафельную разметку. Для этого в ночь на 20 июня была перекрыта дорога на пересечении улицы Орбели и Светлановского проспекта. К утру четверга работы должны быть завершены.

Отметим, что границы вафельницы показывают автомобилистам территорию, за которую заезжать нельзя. Проезд по желтым клеткам разрешен, но останавливаться на них запрещено. Для выявления нарушителей город установит на участке видеокамеры.

Известно, что после тестирования "вафельницы", Петербург планирует нанести подобную разметку еще в двух местах.

Ранее Piter.tv писал о том, что во Фрунзенском районе прорвало трубу с кипятком: на место прибыли медики.

Фото: Piter.tv

Теги: вафельная разметка, светлановский проспект, улица орбели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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