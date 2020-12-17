Первую очередь складского комплекса построили в Петербурге

Торговая площадка увеличит налогооблагаемую базу региона, создаст более 3500 новых рабочих мест, а также обеспечит бесперебойное снабжение региона фруктами и овощами.

Первую очередь агропарка "НАРТ" построили в Пушкинском районе Петербурга. Об этом рассказали в службе государственного надзора и экспертизы.

На Софийской улице в поселке Петро-Славянка возвели два производственно-складских корпуса логистического центра полного цикла. Они нужны для кратковременного хранения овощей и фруктов с функцией пересортировки и отгрузки конечному потребителю.

Торговая площадка увеличит налогооблагаемую базу региона, создаст более 3500 новых рабочих мест, а также обеспечит бесперебойное снабжение региона фруктами и овощами.

Ранее мы писали, что в строительство перинатального центра на Вавиловых вложат 15 млрд рублей. По проекту, в нем разместят женскую консультацию, стационар на 260 мест, отделение для выхаживания младенцев, а также диагностические отделения и лаборатории.

Фото: pixabay

