Атомную подлодку К-3 доставят в Кронштадт на плавдоке "Свияга"

Первую атомную подводную лодку доставят в Кронштадт с Северного флота.

В пятницу, 6 августа, стало известно, что в Кронштадт с Северного флота доставят первую атомную подводную лодку (АПЛ) К-3 "Ленинский комсомол", передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Подлодку привезут к месту постоянной стоянки в Музее военно-морской славы на плавдоке "Свияга". Плавдок ушел из Северодвинска в Снежногорск 31 июля. Переход займет четыре дня, на данный момент специалисты проводят операцию по вводу подлодки в док. Сам переход осуществят по Беломоро-Балтийскому каналу, он буде длиться две недели.

"Ленинский комсомол" является первой советской и третьей в мире атомной подводной лодкой, головным кораблем проекта 672 "Кит". Ее заложили в сентябре 1955 года в Северодвинске и спустили на воду через два года, в августе 1957 года. В 1991 году подлодку вывели из состава Северной флота. В 2010 году главком ВМФ принял окончательное решение сохранить подлодку для истории.

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