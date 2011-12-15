Общая стоимость реализации второго этапа проекта с учетом софинансирования составила более 100 миллионов рублей.

В субботу, 31-го июля, в Кронштадте открыли вторую очередь парка "Патриот". Этот проект получил название "Наследие Петра Великого – достояние Российского флота". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Это исторический и научно-образовательный комплекс под открытым небом. В нем создано 9 выставочных зон. Одной из главных стала Площадь якорей, где представлено более 50 экземпляров, среди которых исторические и современные, рейдовые бочки, сигнальные буи и другая военная техника.

Отмечается, что в парке "удобная инфраструктура и доступная среда для маломобильных посетителей". Он оборудован безбарьерными подходами, пандусами и подъемниками. Общая стоимость реализации второго этапа проекта с учетом софинансирования составила более 100 миллионов рублей. В ближайших планах – продолжение реставрации всего комплекса Докового адмиралтейства.

По словам губернатора Петербурга, через пять лет Кронштадт изменится до неузнаваемости.

Через пять лет Кронштадт будет не узнать. Он будет насыщен музеями и туристическими объектами. Здесь будет очень интересно жить, - отметил Беглов.

Помимо этого, по словам Беглова, по поручению Президента России в Кронштадте будет реализован проект новой развязки с Кольцевой автомобильной дорогой, отремонтированы и построены другие дороги.

Ранее Piter.tv сообщал, что в кронштадтском парке "Патриот" появилось девять интерактивных площадок.

Фото: yandex.ru/maps