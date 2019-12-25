В кронштадтском парке "Патриот" появится девять интерактивных площадок

Открытие состоится 31 июля.

В субботу, 31 июля, в доковом Адмиралтействе Петра Великого состоится открытие девяти интерактивных площадок. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал директор парка "Патриот" Андрей Кононов.

Площадки будут расположены на участке более 1 га. Около военно-патриотического комплекса Аллея Адмиралов будет располагаться "Площадь якорей". Жители и гости города смогут своими глазами увидеть коллекцию российских якорей, состоящую из 70 видов. Для детей будет доступны спортивные площадки, на которых можно поиграть в игру "Морской бой". Также в парке обоснуется точная копия форта "Император Александр I" ("Чумной").

Кононов добавил, что в парке также появится проект "Поднять перископы". Он посвящен подвигу Героя Советского Союза, моряку-подводнику Александру Маринеско.

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Фото: yandex.ru/maps