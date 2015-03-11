Первую ТЭЦ в России превратят в музей в Петербурге

Известно, что архитектурная мастерская "Студия 44" занималась проектом реконструкции.

Стало известно, что первая в истории России ТЭЦ станет музеем. Она находится на набережной реки Фонтанки, 104, передает "Деловой Петербург".

Известно, что архитектурная мастерская "Студия 44" занималась проектом реконструкции. Лето этого года на территории ввелись раскопки, однако точные планы организация пока не раскрывает.

На сегодняшний день на территории находятся расположено здание-памятник с четырьмя дымовыми трубами, а также газорегуляторная, гараж, мастерская, насосная и хранилище радиоактивных изотопов.

Напомним, что с 1989 года станция обеспечивает Петербург током. В 1920-х годах именно от нее протянули первые в России теплотрассы. Предположительно, в ТЭЦ сохранились предреволюционные заводские установки.

Как рассказали эксперты, территория может стать востребованной для строительства коммерческой недвижимости и жилья. Отметим, что в случае большого объёма сохраняемых объектов, есть вероятность размещения общественно-делового пространства или креативного кластера.

Ранее полиция Петербурга раскрыла банду, которая причастна к вооруженным налетам и убийству восьмилетней давности.

Фото: citywalls.ru