Полиция Петербурга раскрыла серию вооруженных налетов восьмилетней давности

Ранее члены банды действовали в Бежецком районе Тверской области. Злоумышленники покинули эту территорию в 2014 году, после убийства своего товарища.

Стало известно, что в Петербурге выявили банду, которая причастна к убийству мужчины на Северной ТЭЦ в Мурино восьмилетней давности. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и области.

Как рассказали в МВД, в 2014 году на Северной ТЭЦ нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями головы. В региональном СК было возбуждено уголовное дело, а позже задержан 43-летний гражданин, подозреваемый в убийстве.

Позже выяснилось, что задержанный создал и возглавил банду, которая действовала в период с марта 2012 года по октябрь 2014 года. Вместе с злоумышленниками он совершил четыре разбойных нападения на организации с целью похищения денег. Общий ущерб от действий банды составил 170 тыс. рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о разбоях (часть 2 статьи 162 УК РФ) и бандитизме (ч. 1, 2 статьи 209 УК РФ). Помимо этого, полицейские выяснили, что бандой руководил обвиняемый. Ранее её члены действовали в Бежецком районе Тверской области. Злоумышленники покинули эту территорию в 2014 году, после убийства своего товарища.

Ранее мы писали, что пойман участник банды, похищавшей людей в Петербурге и Ленобласти в течение 8 лет. Таким образом они вынуждали предпринимателей соглашаться на "крышевание".

Фото: Piter.tv