Первомайское шествие ограничит движение в центре Петербурга

В колонны выстроятся около 57 тысяч человек.

Праздничное шествие, в честь 1 мая, ограничит движение в центре Петербурга на несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

С 7 утра до окончания шествия Невский и Лиговский проспекты станут пешеходными. Движение закрывается как для автомобилистов, так и для общественного транспорта.

Колонны начнут выстраиваться в 10 часов утра у домов №73-83 на Невском проспекте, площади Восстания и вдоль Лиговского проспекта до улицы Некрасова. Само шествие начнется в 11 часов утра. В нем примут участие около 57 тысяч человек. После всех желающих ждет митинг и концерт на Дворцовой площади.

Ранее мы писали, что пожарные перекроют движение в центре Петербурга на два дня.

Фото: Piter.TV