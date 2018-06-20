Пожарные перекроют движение в центре Петербурга на два дня

Ограничения связаны с Днем открытых дверей противопожарной службы Петербурга.

День открытых дверей противопожарной службы перекроет движение в центре Петербурга на два дня. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Так, с 19 часов 29 апреля до 6 утра 30 апреля нельзя будет парковаться на Итальянской улице от Караванной улицы до Малой Садовой. Для автомобилистов также перекроют участок Кленовой улицы вдоль дома №4 и Манежную площадь. Там же нельзя будет проехать с 6 утра до 17 вечера 30 апреля.

Кроме того, запрещено будет ездить и останавливаться на подъезде к Дому Офицерского корпуса Его Императорского Величества конвоя со стороны Итальянской улицы.

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Фото: Piter.TV