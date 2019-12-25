Первомайским утром петербуржцы решили остаться дома: пробки составляют 1 балл

Водители задерживаются лишь у мест где произошли серьезные ДТП.

Сегодня утром петербуржцы не наблюдали традиционных первомайских пробок на выездах из Северной столицы: уровень заторов на на дорогах на 11:00 составлял всего 1 балл.

Согласно данным, предоставленным сервисом "Яндекс.Пробки", водители задерживаются лишь у мест где произошли серьезные ДТП. Предполагается, что многие жители города решили отправится на дачи заранее, чтобы избежать различных ограничений и рейдов.

Ранее мы писали, что в Смольном предупредили о рейдах на майских праздниках.

Фото: Pixabay