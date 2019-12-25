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Первомайским утром петербуржцы решили остаться дома: пробки составляют 1 балл
Сегодня, 11:40
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Arinablinova

Первомайским утром петербуржцы решили остаться дома: пробки составляют 1 балл

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Водители задерживаются лишь у мест где произошли серьезные ДТП.

Сегодня утром петербуржцы не наблюдали традиционных первомайских пробок на выездах из Северной столицы: уровень заторов на на дорогах на 11:00 составлял всего 1 балл. 

Согласно данным, предоставленным сервисом "Яндекс.Пробки", водители задерживаются лишь у мест где произошли серьезные ДТП. Предполагается, что многие жители города решили отправится на дачи заранее, чтобы избежать различных ограничений и рейдов. 

Ранее мы писали, что в Смольном предупредили о рейдах на майских праздниках.

Фото: Pixabay

 

Теги: дача, маршрут, машины, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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