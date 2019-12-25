СПбГУ встретил первокурсников

Зимой 2024 года СПбГУ исполнится 300 лет. В главном вузе города встретили юбилейных первокурсников.

В Санкт-Петербургском государственном университете прошла церемония посвящения в студенты. Первокурсников старейшего вуза страны поздравили в Смольном и ЗакСе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В этом году студентами Санкт-Петербургского государственного университета стали порядка 5000 человек, из 69 зачислены по отдельной квоте для участников и детей участников специальной военной операции.

В феврале 2024 года университет отметит 300-летие.

Ранее сообщалось, что СПбГУ повышает цены на комнаты в общежитиях.

Фото: Piter.TV