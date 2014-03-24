Первокурсники СПбГУ дадут клятву универсанта в онлайн-формате

Несмотря на онлайн-формат, все знаковые традиции будут соблюдены.

В Санкт-Петербургском государственном университете 31 августа состоится традиционный праздник посвящения в студенты. Второй год подряд он пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба СПбГУ.

Трансляция праздника начнется в 11:45. Ее ведущими станут известные выпускники университета ― тележурналисты Роман Герасимов и Людмила Ширяева. Во время открытия ректор СПбГУ Николай Кропачев поздравит студентов и объявит начало нового учебного года. Несмотря на онлайн-формат, все знаковые традиции будут соблюдены – торжественная клятва первокурсников, гимн Gaudeamus и запуск "корабликов надежды". Каждый универсант сможет "запустить" свой виртуальный кораблик с желанием, оформив его по своему вкусу. В акватории Невы в это время будут курсировать яхты с надписями на парусах "Я люблю СПбГУ".

Трансляция праздника пройдет на официальном сайте СПбГУ.

Ранее стало известно, что около 100 тысяч абитуриентов подали заявления в СПбГУ.

Фото: СПбГУ