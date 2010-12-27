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Первокурсница СПбГУ рассказала о "дедовщине" в общежитии
Сегодня, 13:19
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nastya960
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Первокурсница СПбГУ рассказала о "дедовщине" в общежитии

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При заселении девушка нашла письмо, где ей советуют переселиться. Но до этого момента она должна жить по правилам старшекурсниц.

Первокурсница Санкт-Петербургского государственного университета пожаловалась на старший курс. Они оставили ей письмо со сводом правил и требований. Фото письма опубликовали на имиджборде 2ch.

Студентки старших курсов запрещают трогать какие-либо вещи и пользоваться техникой. Якобы они все сфотографировали и знают, что где лежит. Автор письма находится в Эстонии и вернется, когда захочет. Но в ее отсутствие девушка советует коменданту не жаловаться, ничего не трогать и вообще перехать в другое общежитие.


Фото: Студенческий совет СПбГУ

Пользователи форума нашли одну из студенток, которая проживает в данной комнате и выяснили, что она об этом письме ничего не знает. Также жалоба поступила и в студсовет СПбГУ.

Если вдруг при заселении вы столкнулись с агрессией со стороны своих соседей по комнате, обращайтесь в Студенческий совет СПбГУ. 

 

Студенческий совет СПбГУ

Ранее в Петербурге у китайской студентки соседка украла колокол из желтого металла.

Фото: pixabay.com

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Теги: дедовшина , общежитие , спбгу , студенты
Категории: Лента новостей Новости СПб

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