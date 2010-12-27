Первокурсница СПбГУ рассказала о "дедовщине" в общежитии

Первокурсница Санкт-Петербургского государственного университета пожаловалась на старший курс. Они оставили ей письмо со сводом правил и требований. Фото письма опубликовали на имиджборде 2ch.
Студентки старших курсов запрещают трогать какие-либо вещи и пользоваться техникой. Якобы они все сфотографировали и знают, что где лежит. Автор письма находится в Эстонии и вернется, когда захочет. Но в ее отсутствие девушка советует коменданту не жаловаться, ничего не трогать и вообще перехать в другое общежитие.
Фото: Студенческий совет СПбГУ
Пользователи форума нашли одну из студенток, которая проживает в данной комнате и выяснили, что она об этом письме ничего не знает. Также жалоба поступила и в студсовет СПбГУ.
Если вдруг при заселении вы столкнулись с агрессией со стороны своих соседей по комнате, обращайтесь в Студенческий совет СПбГУ.
Студенческий совет СПбГУ
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Фото: pixabay.com