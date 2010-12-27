В Петербурге у китайской студентки соседка украла колокол из желтого металла

Также подозреваемая унесла виниловые пластинки, чертежную доску, разбила телевизор, сломала провод кабельного телевидения и проигрыватель.

Гражданка Китая пожаловалась на свою сожительницу, которая после ссоры испортила и украла некоторые ее вещи.Об этом сообщают городские СМИ.

Двадцатитрехлетняя китайская студентка сообщила в полицию, что на выходных между ней и ее сожительницей произошла ссора. Когда потерпевшая вернулась в комнату, то увидела, пропажу некоторых вещей, к тому же многие предметы были просто испорчены. Китаянка не нашла свои виниловые пластинки, чертежную доску и колокол из желтого металла.

Соседка девушки разбила телевизор, сломала провод кабельного телевидения и проигрыватель. Ущерб составил 112 000 рублей. В данный момент нахождение подозреваемой неизвестно. Сотрудники полиции уточняют детали произошедшего.

Ранее 70-летняя петербурженка украла телефон у студента на Балтийском вокзале.

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