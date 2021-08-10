Первоклассник записал обращение к Путину из-за дыма от лесных пожаров в России

Мальчик из Красноярска обратился к президенту РФ после того, как ему запретили гулять на улице из-за загрязненного воздуха.

Российский школьник записал обращение к президенту Владимиру Путину из-за дыма от лесных пожаров. Ролик в эфире показал красноярский телеканал ТВК. В кадре первоклассник просит главу государства разобраться с экологической обстановкой в регионе. Он объяснил, что дым от возгорания мешает его и друзьям гулять и играть на улице.

Уважаемый наш Путин Владимир Владимирович. Я — гражданин России из города Красноярск Камень. Прошу вас взять под личный контроль вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Нам нечем дышать, мы хотим жить. заявление семилетнего мальчика

Ребенок объяснил, что находиться на улице детям запрещают родители, которые объясняют свой запрет тем, что сейчас "там вредно" из-за загрязненного воздуха. Для записи обращения к президенту мальчик специально надел галстук.

Восьмиклассник из Петербурга сбежал из дома, когда родители отключили Интернет.

Фото: Kremlin.ru