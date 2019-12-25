Первоклассник заминировал собственную школу на проспекте Королева

Ничего опасного в здании и на территории рядом не нашли.

В третьем часу дня во вторник, 8 декабря, в службу 112 позвонил семилетний мальчик. Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, первоклассник заявил о заложенной в школе №595 бомбе.

Здание и прилегающую территорию обследовали, взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли, эвакуацию сотрудников школы и учеников решили не проводить. Сам звонивший мальчик, как выяснила полиция, учится в том же учреждении на проспекте Королева. Вероятно, школьник не захотел писать контрольную или показывать невыполненную домашнюю работу и прибегнул к "оригинальной" мере. Теперь в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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