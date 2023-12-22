Первоклассника придавил шкаф и сломал череп в детском лагере под Петербургом

Изначально пострадавший был доставлен в Ропшинскую межрайонную больницу в состоянии средней тяжести, но позже был переведён в первую городскую больницу в связи с ухудшением самочувствия.

В понедельник, 8 января, в полицию поступила телефонограмма о том, что в первую детскую городскую больницу госпитализировали семилетнего первоклассника. Школьник находится в тяжёлом состоянии и помещён в реанимацию после того, как на него упал шкаф от одежды в детском лагере. Об этом стало известно Piter.TV.

Ребёнку диагностированы ушиб головного мозга средней степени, перелом височной кости слева, эпидуральная гематома височной области слева, пневмоцефалия, перелом скуловой кости слева, перелом клиновидной пазухи слева. Установлено, что лагерь, в котором ребёнок получил травмы, находится в посёлке Пески. Мальчик раскачал шкаф для одежды, который упал на него.

Изначально пострадавший был доставлен в Ропшинскую межрайонную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, в состоянии средней тяжести, но позже был переведён в первую городскую больницу в связи с ухудшением самочувствия.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV