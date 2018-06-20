Петербургский первоклассник обварился кипятком

Он находится в тяжелом состоянии в больнице.

В Петербурге госпитализировали первоклассника с термическими ожогами. Мальчик находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, в 45 отделение полиции 2 апреля в 00:50 пришла телефонограмма. В ней медики Детской городской больницы №6 сообщали, что 1 апреля в 18:20 к ним поступил первоклассник 2010 года рождения с сильными ожогами. Ребенка забирали из квартиры на Шлиссельбургском проспекте.

У мальчика термические ожоги живота, промежности и бедер. Предположительно, по недосмотру матери он опрокинул на себя емкость с кипятком.

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