После реконструкции 1 сентября в Сергиево откроется школа

Это историческое здание 1955 года постройки, его нужно было привести в порядок, отремонтировать в соответствии с современными требованиями.

Первого сентября после реконструкции откроется школа №414, которая находится на Российском (Володарском) бульваре, 4/2, лит. А, в поселке Сергиево. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург", ссылаясь на пресс-службу губернатора Петербурга.

Это историческое здание 1955 года постройки, его нужно было привести в порядок, отремонтировать в соответствии с современными требованиями. Теперь у школы будет 25-метровый бассейн и большой спортивный зал. Александр Беглов

Школа рассчитана на 264 учащихся. На улице также появятся баскетбольная и волейбольная спортивные площадки. В здании будет целый комплекс медицинских кабинетов, в том числе стоматологический. Будет создана доступная среда для маломобильных горожан: пандус, два лифта, электрические подъемники при входе в школу и в бассейне.

В настоящий момент степень строительной готовности здания составляет 90%. Реконструкцией школы занимается подрядная организация ООО "М-ГРУПП", работами занимаются 152 человека. На данный момент идут работы по монтажу внутренних инженерных систем, отделочные работы и работы по благоустройству.

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Фото: Комитет по строительству Петербурга