С первого октября бюджетникам повысят зарплату

Муниципалы и региональные бюджетники пока подождут очереди.

В России с начала октября бюджетникам поднимут заработную плату. В среднем она вырастет на 4,3 процента. Государство направит федеральные средства в регионы. Деньги могут поступить на счета граждан уже с первого октября.

Специалисты отмечают, что мера коснется только федеральных бюджетников. Среди профессий, которые получат дополнительное поощрение - нянечки в детских садах, бухгалтеры, кадровики, юристы, работающие в федеральных учреждениях страны и другие. Региональным и муниципальным бюджетникам повышения зарплаты не стоит ждать.

Рекомендации повышению зарплаты разработаны Российской трехсторонней комиссией.Благодаря введенной мере чиновники хотят урегулировать социально-трудовые отношения

Ранее Piter.tv писал о том, что названа зарплата Кокорина по новому контракту с "Зенитом".

Видео: YouTube/Amazing Technology