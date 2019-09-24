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С первого октября бюджетникам повысят зарплату

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Муниципалы и региональные бюджетники пока подождут очереди.

В России с начала октября бюджетникам поднимут заработную плату. В среднем она вырастет на 4,3 процента. Государство направит федеральные средства в регионы. Деньги могут поступить на счета  граждан уже с первого октября. 

Специалисты отмечают, что мера коснется только федеральных бюджетников. Среди профессий, которые получат дополнительное поощрение - нянечки в детских садах, бухгалтеры, кадровики, юристы, работающие в федеральных учреждениях страны и другие. Региональным и муниципальным бюджетникам повышения зарплаты не стоит ждать.

Рекомендации повышению зарплаты разработаны Российской трехсторонней комиссией.Благодаря введенной мере чиновники хотят урегулировать социально-трудовые отношения

Ранее Piter.tv писал о том, что названа зарплата Кокорина по новому контракту с "Зенитом".

Видео: YouTube/Amazing Technology

Теги: бюджетники, зарплата
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Тема дня,

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