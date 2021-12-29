Второй новорожденной в 2022 года также стала девочка.

Первым рождённым в Петербурге ребёнком в 2022 году стала девочка Лиза. Ребенок появился на свет в 00:25 часов ночи на 1 января в родильном отделении, расположенном на проспекте Солидарности. Матерью новой жительницы города стала Анна Минохина. Женщина рассказала, что рожала малышку под звуки праздничных салютов. Врачи уточнили, что роды прошли легко. Сейчас ребенок вместе с пациенткой готовятся к выписке. Петербургский комитет по здравоохранению рассказал журналистам о том, что мать девочки выразила благодарность врачам.

Известно, что вторым новорожденным ребенком в городе тоже стала девочка. Она появилась на свет на территории больницы Иоанна Кронштадского примерно в час ночи.

В общей сложности в родильном доме на проспекте Солидарности с полуночи и до 8 часов утра женщины родили 14 петербурженок.

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