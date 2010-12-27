Первый звонок в Ленобласти прозвенит для 20 тысяч первоклассников

Каждый ученик получит набор книг для семейного чтения.

В этом году в школы Ленобласти пойдут 20 тысяч первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

От губернатора региона все ученики получат набор книг: "Бабочка над заливом", "Знай и люби свой край", "Где родился, там и пригодился", "Азбука безопасной и здоровой жизни", а также интерактивную карту Ленинградской области и светоотражающий стикер.

На сегодняшний день школы и детские садики области готовы принять учеников. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Всего в школы пойдут 154 тысячи ленинградцев. Это на 9 тысяч человек больше, чем в прошлом году. В Мурино в этом году открываются 2 новые школы на 1175 и 700 мест. В 13 сельских школах отремонтировали спортиные площадки. Учеников из отдаленных районов будут по-прежнему возить специальные автобусы (342 транспортных средства). К концу года планируется приобрести 50 новых машин.

На подготовку учебных заведений потратили 3,7 млрд рублей.

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