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Первый женский таксопарк появился в Петербурге
Сегодня, 14:55
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Первый женский таксопарк появился в Петербурге

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В 2023 году на вакансии водителей устроились на 15% женщин больше, чем за прошлый год.

На Свердловской набережной в Петербурге открылся первый за историю города женский таксопарк. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные "Яндекс.Такси".

В компании подчеркнули, что профессия таксиста становится всё более популярной среди женщин. В 2023 году на вакансии водителей устроились на 15% женщин больше, чем за прошлый год. Новый автопарк поможет новым сотрудницам адаптироваться к работе.

Такую востребованность работы среди прекрасной половины человечества в "Яндекс.Такси" объясняют гибким графиком таксистов.

Ранее мы сообщили о том, что автоматизация парковочного комплекса в Пулково продолжается.

Фото: Piter.TV

Теги: женский таксопарк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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