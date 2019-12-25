Первый женский таксопарк появился в Петербурге

В 2023 году на вакансии водителей устроились на 15% женщин больше, чем за прошлый год.

На Свердловской набережной в Петербурге открылся первый за историю города женский таксопарк. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные "Яндекс.Такси".

В компании подчеркнули, что профессия таксиста становится всё более популярной среди женщин. В 2023 году на вакансии водителей устроились на 15% женщин больше, чем за прошлый год. Новый автопарк поможет новым сотрудницам адаптироваться к работе.

Такую востребованность работы среди прекрасной половины человечества в "Яндекс.Такси" объясняют гибким графиком таксистов.

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Фото: Piter.TV