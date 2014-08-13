Автоматизация парковочного комплекса в Пулково продолжается

В декабре на стоянках появятся информационные щиты, отображающие количество доступных мест.

В петербургском Пулково продолжается автоматизация парковочного комплекса. В декабре на стоянках появятся информационные щиты, отображающие количество доступных мест. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта 15 ноября.

Ранее для удобства пассажиров, пользующихся парковкой, запустили сервис для онлайн-оплаты по QR-коду. Благодаря модернизации сократилось время на выезд с территории Пулково в два раза.

Кроме того, в аэропорту Северной столицы внедрена новая схема подачи такси.

Водители Яндекс Go могут парковаться на специальной "накопительной" площадке на территории аэропорта и забирать пассажира прямо у выхода из терминала. Это сократило время подачи такси до 2 минут. Услуга доступна для тарифов "Комфорт+" и "Ультима". Пресс-служба Пулково

Ранее на Piter.TV: по итогам 10 месяцев Пулково стал вторым аэропортом в стране по пассажиропотоку.

Фото: пресс-служба Пулково