Первый зампредседателя правительства Ленобласти дал оценку Выборгскому району

Выборгский район является одним из крупнейших районов Ленобласти и во многом от того, как он развивается зависит ситуация в 47 регионе.

Выборгский район в 2020 году смог не только удержать позиции по высоким экономическим показателям, но и увеличить объем отгрузки товаров на 11%. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Это выше, чем по Российской Федерации. Сегодня губернатор и правительство Ленинградской области выдали серьезный кредит доверия управленческой команде Выборгского района. Роман Марков, председатель комитета финансов Ленобласти

Выборгский район является одним из крупнейших районов Ленобласти и во многом от того, как он развивается зависит ситуация в 47 регионе. Роман Марков отметил приоритеты 2021 года. В их числе: формирование условий для экономического развития территорий, повышение эффективности муниципального управления, развитие внутренних резервов МО, приграничное сотрудничество, содействие бизнесу.

Ильдар Гилязов рассказал о планах Выборгского района на 2021 год.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО