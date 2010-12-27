Из проштрафившегося Комстроя ушел и.о. первого зампредседателя

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя комитета по строительству Игорь Шикалов ушел покинул свою должность.

Комитет по строительству покинул исполняющий обязанности первого заместителя председателя и куратор проектно-изыскательских работ Игорь Шикалов ушел со своих должностей. Как сообщает "Фонтанка", чиновник покинул ведомство еще 18 сентября.

Сейчас исполняющими обязанности главы двух управлений комитета выполняют Юрий Забашта (начальник управления капстроительства, реконструкции и инженерного обеспечения) и Олеся Солодкая (начальник управления нормативно-методического обеспечения и координации проектно-изыскательских работ).

Шикалов сказал, что покинул комитет по собственному желанию. В ведомстве он проработал более десяти лет.

Ранее Piter.tv сообщал, что Полтавченко запретил комстрою перекладывать вину за плохую работу на подрядчиков. Губернатор критиковал ведомство за неосвоение бюджетных денег.