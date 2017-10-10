Полтавченко запретил комстрой перекладывать вину за плохую работу на подрядчиков

Губернатор Петербурга снова раскритиковал комитет по строительству за низкий уровень освоения бюджета. Он попросил не рассматривать нерадивых подрядчиков как объективную причину плохой работы.

На заседании правительства во вторник. 10 октября, в Смольном обсуждали проект бюджета на ближайшие три года. При этом губернатор города Георгий Полтавченко снова обрушился на подчиненных с критикой. Глава Северной столицы заявил, что нельзя считать объективным оправданием неосвоения бюджета нерадивых подрядчиков. По мнению губернатора, безответственные не подрядчики, а заказчики.

Отстают по освоение бюджетных средств комитет по строительству, молодежной политике, промышленной политике и инновациям, экономической политике и управление социального питания.

От Полтавченко снова досталось чиновникам от строительного блока. Он заметил, что у комитета все время одни и те же проблемы. При этом позже бывшие сотрудники ведомства становятся фигурантами уголовных дел.

В ответ глава комитета Сергей Морозов сказал лишь, что они улучшили показания по сравнению с прошлым годом. А глава комитета по промышленной политике Максим Мейксин добавил, что основные траты намечены на последний квартал года.