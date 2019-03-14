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В сети опубликовали отреставрированное видео первого ядерного взрыва

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Он был произведен в США 16 июня 1945 года.

На одном из каналов YouTube появилось отреставрированное видео первого ядерного взрыва. Испытания проходили на полигоне Аламогордо 74 года назад. Название испытаний – Trinity.

На видео, снятом 74 года назад, специалисты удаляли царапины и некоторые другие дефекты. Взрыв был воспроизведен 16 июня 1945 года в 05:30. По данным министретсва энергетики США, асфальт на месте взрыва превратился в белый песок, а по пустыне пошла сильнейшая ударная волна.

Дж. Роберт Оппенгеймер, отвечающий за разработку бомбы, позже процитировал строки из индийского эпоса: "Теперь я стал Смертью, разрушителем миров".

Фото и видео: atomcentral/ Youtube 

 

 

 

 

Теги: видео, сша, ядерное оружие, ядерный гриб
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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