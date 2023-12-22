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Первый вице-премьер правительства Забайкалья отправится добровольцем на СВО

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Политик вылетит в Грозный, чтобы вступить в ряды добровольцев в батальон "Ахмат".

Первый вице-премьер правительства Забайкалья Марат Мирхайдаров отправится добровольцем в зону спецоперации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Мирхайдаров заявил, что принял это решением утром 21 января. По словам политика, в ближайшие дни он вылетит в Грозный, чтобы вступить в ряды добровольцев в батальон "Ахмат". Глава администрации региона призвал граждан беречь страну и своих близких. Он также выразил уверенность, что спецоперация скоро закончится, а Россию ждет победа.

Ранее Милонов объяснил предложение о штрафах и отправке на СВО за разводы.

Видео: Telegram / МИРХАЙДАРОВ

Теги: доброволец, забайкалье, марат мирхайдаров, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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