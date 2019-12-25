Дрон будет находится на вооружении ВМС Украины.

Первый ударный беспилотник Bayraktar TB2 поступил на Украину из Турции. Об этом сообщается на официальном аккаунте Министерства обороны Киева на Facebook. БПЛА турецкого производства будет находиться на вооружении Военно-морских сил страны. Дрон способен ликвидировать надводные и наземные цели противника за счет высокоточных средств.

Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования. Получим эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей. пресс-служба Минобороны Украины

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил о том, что Киев закупил у Анкары ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты государственных границ. Этот контракт прокомментировал российский депутат Руслан Бальбек. По мнению специалиста, Украина показывает позицию "детского запугивания". Он уверен, что армию РФ невозможно запугать такой "тонкой соломинкой" как Bayraktar TB2.

Фото: Facebook/Міністерство оборони України

