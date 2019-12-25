Первый тренер Мостового считает, что игрок должен уйти из "Зенита"

Полузащитник играет в "Зените" с 2019 года.

Андрей Лебедев, первый тренер полузащитника "Зенита" Андрея Мостового, высказался о будущем игрока в составе сине-бело-голубых. Его слова приводит издание "Спорт День За Днем".

Лебедев отметил, что 28-летнему игроку нужно получать игровое время. По его словам, Мостовому стоит подумать об уходе из "Зенита", где ему будет сложно конкурировать с легионерами. Он также добавил, что в этом решении ничего страшного не будет.

Иностранцев приобретают не для того, чтобы они сидели на скамейке, а чтобы они играли. Надо подумывать Андрею о переходе в любую другую команду для того, чтобы там играть. Андрей Лебедев, тренер

Андрей Мостовой играет в "Зените" с 2019 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и трех Суперкубков России. Мостовой провел в нынешнем сезоне 24 матча во всех турнирах и забил семь голов.

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)