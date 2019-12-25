Экс-президент РФС Колосков усомнился в отмене гола "Балтики" в матче с "Зенитом"

Он заявил, что его не убедили повторы эпизода, но он готов признать мнение профессиональных арбитров.

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил сомнение в правильности решения судьи отменить гол калининградской "Балтики" в ворота петербургского "Зенита" в матче 19-го тура РПЛ. По его словам, повторы эпизода не позволили ему однозначно согласиться с вердиктом арбитра.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу "Зенита". На 75-й минуте судья Алексей Сухой после видеопросмотра отменил гол капитана гостей Кевина Андраде, зафиксировав офсайд у нападающего калининградцев Брайана Хиля .

Честно говоря, когда много раз показывали повтор, меня не убедило, что судья отменил гол. Потом я прочитал комментарии всех наших ведущих судей, которые скрупулезно разобрали эту ситуацию и сказали, что всё-таки кусочек пятки нападающего "Балтики" был ближе к воротам, нежели защитник, он закрывал обзор и так далее. Вячеслав Колосков, почётный президент Российского футбольного союза

Экс-президент РФС подчеркнул, что ему трудно спорить с профессионалами, поэтому он признаёт приоритетность их мнения над собственным восприятием эпизода. При этом Колосков напомнил, что ранее в подобных ситуациях при равной линии атаки и обороны судьи чаще принимали сторону атакующей команды без точного измерения сантиметровых расстояний.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментируя эпизод, отметил, что игрок "Балтики" находился на линии между бьющим и вратарём, закрывая тому обзор . В свою очередь, старший тренер "Балтики" Юрий Нагайцев заявил, что объяснение по офсайдным линиям не удовлетворило команду: "Их чертили по пяткам, а плечо защитника было ближе к воротам. Отменённый гол, конечно, повлиял на результат".

Фото: Piter.TV (молодёжная редакция)