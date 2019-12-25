Первый тренер 19-летнего умершего хоккеиста Файзутдинова отреагировал на произошедшее

О смерти молодого спортсмена стало известно во вторник, 16 марта.

Первый тренер хоккеиста петербургского "Динамо" Тимура Файзутдинова Олег Вилков высказался о смерти молодого спортсмена, передает портал Sport24.

Вилков заявил, что плохо спал ночью, будто предчувствуя что-то. Тренер отметил, что произошедшее – трагическая случайность, ведь хоккеисты хорошо экипированы. После того, как специалист просмотрел запись эпизода, он понял, что увернуться от шайбы не было шансов.

Файзутдинов получил травму в пятницу, 12 марта, во время игры против ярославского "Локомотива". Спортсмен скончался через четыре дня. СК начал проверку всех обстоятельств смерти.

19-летний спортсмен был капитаном команды и сыграл за клуб около двухсот матчей.

В ближайшие два дня матчи МХЛ и игры в рамках КХЛ начнутся с минуты молчания.

Ранее мы писали, что продюсер "Ласкового мая" после смерти молодого спортсмена запретил сыну играть в хоккей.

Фото: instagram.com/hcdynamospb/