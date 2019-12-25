Продюсер "Ласкового мая" после смерти молодого спортсмена запретил сыну играть в хоккей

Сыну Андрея Разина Илье 36 лет.

Во вторник, 16 марта, продюсер музыкальной группы "Ласковый май" Андрей Разин после смерти защитника "Динамо" 19-летнего Тимура Файзутдинова выложил на своей странице пост, где сообщил, что запретил сыну Илье играть в хоккей.

Разин отметил, что сыну 36 лет и он играет в ночной хоккей в лиге Петербурга.

Пока реакция Ильи никакая, но я очень надеюсь, что он прислушается к моим словам и оставит этот опасный вид спорта. Андрей Разин

О смерти молодого хоккеиста стало известно сегодня. Он поступил в реанимацию 12 марта, во время матча 1/8 финала плей-офф МХЛ. В голову Файзутдинова попала шайба.

Ранее мы писали, что "Зенит" обыграл "Парму" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/