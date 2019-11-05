Первый трейлер российской сказки "По щучьему велению" вышел в Сети

Фильм выйдет в прокат 26 октября.

Кинопрокатчик "НМГ Кинопрокат" на собственном YouTube-канале поделился первым трейлером сказки "По щучьему велению", постановкой которой занимался режиссер Александр Войтинский, известный зрителям по такому проекту "Чёрная молния" и "Дед Мороз. Битва Магов". Известно, что официальная премьера фильма запланирована в кинотеатрах 26 октября. Сюжет расскажет историю, в котрой Щука, способная исполнить любое заветное желание, попадает в руки простоватому персонажу по имени Емеля, роль которого исполняет актер Никита Кологривый. Тот тратит два желания впустую, а последнее решает приберечь на будущее. Однако пытаясь получить руку и сердце царской дочери Анфисы (Алина Алексеева), Емеля решает действовать без вмешательства волшебных сил. Находясь в человеческом облике Василисы (Мила Ершова) Щука решает сама помочь герою на непростом пути. В картине также сыграли Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Фёдор Лавров и другие.

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Фото и видео: YouTube / НМГ Кинопрокат