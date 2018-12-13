Первый теплоход из СПб приплывет в Великий Новгород в 2019 году

К концу навигационного сезона туристический корабль из Петербурга отправится по новому маршруту.

В 2019 году из Санкт-Петербурга в Великий Новгород будет организован пилотный круиз. Об этом сообщает Gazeta.Spb со ссылкой на местных властей. Для того, чтобы водное туристическое сообщение было комфортным для пассажиров, планируется построить несколько причалов, а также облагородить старые объекты. Реконструкцией займутся на территории самого Великого Новгорода, Киришах, Волхове и Грузино.

Отметим, что на данный момент технические вопросы также лежат на плечах правительства Ленинградской области. Известно, что первый корабль пойдет по данному маршруту уже в конце навигационного периода. Однако, чиновники отмечают, что пробный рейс не означает полноценный запуск водного направления.

Ранее Piter.tv писал о том, что ледокол "Красин" стал участником программы, включенной в "Единую карту петербуржца".

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