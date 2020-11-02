В 2021 году российская армия получит ещё четыре таких же машины.

Первый серийный Су-57 передадут армии в декабре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что в 2021 году российская армия получит ещё четыре таких же машины. По контракту, подписанному в 2019 году, в войска РФ должны поставить 76 истребителей пятого поколения до 2028 года. Планируется выпускать по 15 машин в год.

Ранее мы писали, что Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Нагорном Карабахе.

Видео: YouTube / Легенда 2020