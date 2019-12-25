Арман Татоян разместил на Facebook кадры удара Баку по гористой местности.

Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Нагорном Карабахе со стороны Баку. Ролик размещен на Facebook-аккаунте омбудсмена Армении Армана Татояна. Чиновник отметил, что запрещенное оружие в регионе использовали вооруженные силы Азербайджана. На кадрах зафиксированы массированные удары по гористой местности в темное время суток.

Арман Татоян рассказал, что Баку использует оружие, которое запрещено международным правом. Снаряды необходимы Азербайджану для поджога лесов около гражданских поселений. В лесных массивах прячутся мирные жители, которые опасаются артиллерийских обстрелов по населенным пунктами.

Турецкие F-16 не принимают участие в боях в Нагорном Карабахе.

Фото: Pixabay.com