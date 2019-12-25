Первый сборный груз из Петербурга достиг берегов Китая

Программа "Сборные грузы" помогает минимизировать транспортные издержки при выходе на международный рынок.

Первый объединённый груз, сформированный Петербургским центром поддержки экспорта, прибыл в Китай, сообщает пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Программа "Сборные грузы" помогает минимизировать транспортные издержки при выходе на международный рынок. Центр объединяет продукцию нескольких производителей в одном контейнере.

Первая партия, отправленная в Шанхай в ноябре, содержала полиэфирную сетку и кофе. Время доставки составило 45 дней. Все расходы взяла на себя организация из Санкт-Петербурга.

В 2025 году программа планирует увеличить охват стран для отправки товаров.

Ранее мы сообщили о том, что план застройки для города-спутника Южный одобрен в Петербурге.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)