План застройки для города-спутника Южный одобрен в Петербурге

Строительство будет осуществляться в четыре этапа с 2025 по 2028 годы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил план застройки территории будущего города-спутника Южный в Пушкинском районе на рабочем совещании с членами городского правительства. Этот проект имеет статус приоритетного инвестиционного проекта Российской Федерации в сфере жилищного строительства и Стратегического инвестиционного проекта Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Беглов акцентировал внимание на важности реализации данного проекта, отметив, что уже начато строительство инновационного центра мирового уровня "ИТМО Хайпарк". В следующем году планируется приступить к созданию выезда на Киевское шоссе. Проект Южного предусматривает застройку жилых кварталов, рассчитанных на проживание около 70 тысяч человек. Город-спутник будет оснащен необходимой социальной инфраструктурой, включая детские сады, медицинские учреждения, спортивные комплексы, культурные центры, отделения полиции, пожарные депо и котельные.

Строительство будет осуществляться в четыре этапа с 2025 по 2028 годы. Основная цель заключается в создании многофункционального района, обеспечивающего комфортные условия проживания с развитой инфраструктурой для досуга и развития. Инвесторы взяли на себя обязательство спроектировать, построить и передать городу объекты социального и инженерно-транспортного назначения.

Комментируя проект "Хайпарка", губернатор отметил, что инновационный центр обеспечит 12 тысяч новых рабочих мест, а также учебные корпуса и общежития. На сегодняшний день завершён первый этап работ, включающий прокладку инженерных коммуникаций и создание системы очистки ливневых стоков. Дорожная сеть также близка к завершению.

Ранее мы сообщили о том, что СПбГУ получил разрешение на строительство учебного корпуса под Пушкином.

Фото: пресс-центр университета ИТМО