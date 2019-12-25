СПбГУ получил разрешение на строительство учебного корпуса под Пушкином

В учебном корпусе предусмотрены шесть аудиторий, кабинеты администрации, гардеробные и прочие пространства, а также инженерно-технические помещения.

Гостройнадзор Петербурга предоставил разрешение на строительство (РНС) объектов первого этапа развития территории СПбГУ в Пушкинском районе. Документ, опубликованный на сайте ведомства, действует до середины декабря 2027 года.

Дата выдачи РНС — 16 декабря 2027 года. Срок действия документа — 16 декабря 2027 года. Документ выдан для выполнения работ по проектированию и строительству объектов первого этапа развития территории СПБГУ в поселке Детскосельский Пушкинского района города.

Работы направлены на создание кампуса Большого университета, в который войдёт учебный корпус площадью 12,3 тыс. кв. м и хозяйственный корпус на 6 тыс. кв. м. Кампус предназначен для обучения 2730 студентов. В учебном корпусе предусмотрены шесть аудиторий, кабинеты администрации, гардеробные и прочие пространства, а также инженерно-технические помещения. В хозяйственной части кампуса расположены службы безопасности, административно-хозяйственные службы, инженерно-технические помещения, сервис-менеджерские офисы, ремонтные мастерские, технические лаборатории и места для отдыха. Общая площадь строительства — 4,1 тыс. кв. м.

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Фото: "Студия 44"