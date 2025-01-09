Первый самолет из Дубая в Петербург вылетел после недельного перерыва

Рейс должен приземлиться в Пулково 4 марта в 23:30. Это единственный борт в Северную столицу с начала закрытия воздушного пространства над ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Единственный самолет из Дубая в Петербург успешно покинул воздушное пространство Объединенных Арабских Эмиратов. Это первый рейс в Северную столицу с начала конфликта на Ближнем Востоке.

В среду, 4 марта, воздушный рейс между Дубаем и городом на Неве вылетел в пункт назначения. Согласно онлайн-табло, судно должно приземлиться в Пулково в 23:30, передает "Петербургский дневник".

Отмечается, что это был единственный рейс в Петербург за день и первый с начала эскалации конфликта в Персидском заливе. По данным сервисов отслеживания полетов, авиасообщение постепенно стабилизируется.

Ранее также один самолет вылетел в Екатеринбург. Еще несколько рейсов направились в ОАЭ из Москвы. Воздушное пространство над Эмиратами оказалось закрыто с 28 февраля в связи с началом американо-израильско-иранского конфликта. В результате сложившейся ситуации в ОАЭ застряли десятки тысяч российских туристов.

Ранее Piter.TV сообщал, что россияне могут посещать Мьянму без виз.

Фото: Piter.TV